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09:41 30.08.2023

У РФ щотижня виносять майже 100 вироків проти солдатів, які відмовляються воювати в Україні, - британська розвідка

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У РФ щотижня виносять майже 100 вироків проти солдатів, які відмовляються воювати в Україні, - британська розвідка

Майже 100 російських військовослужбовців щотижня отримують обвинувальні вироки за відмову підкоритися наказу повернутися на фронт в Україні, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у твіттері у середу вранці.

"Росія засуджує майже 100 солдатів за тиждень за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, щорічно буде ухвалено приблизно 5 200 обвинувальних вироків за відмову воювати", - йдеться в повідомленні.

Зокрема 25 серпня військовий суд засудив двох російських солдатів до позбавлення волі на термін щонайменше два роки колонії за відмову підкоритися наказу повернутися на фронт в Україні.

Зазначається, що високий рівень обвинувальних вироків свідчить про низький моральний стан у російській армії та небажання деяких елементів воювати. "Відмова воювати, ймовірно, відображає брак підготовки, мотивації та ситуації високого стресу, з якими російські війська стикаються на всій лінії українського фронту", - зазначається в повідомленні.

Водночас у британській розвідці переконані, що попри те, що деякі солдати відмовилися воювати, а показники виснаження залишаються високими, РФ, найімовірніше, компенсує їх втрати, відправивши на передову масу погано навчених солдатів. "Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи величезні маси (людей – ІФ-У) для наступальних і оборонних операцій", - наголошують у повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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