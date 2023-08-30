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09:31 30.08.2023

Окупанти обстріляли Семенівку і сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, пошкоджено медзаклад, жертв немає - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Семенівку і сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, пошкоджено медзаклад, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Семенівку і села Костобобрів, Карповичі, Кам'янську Слободу і Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Мефодівку, Рожковичі та Сваркове Шосткинського району Сумської області.

Як повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у середу вранці, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Семенівку було обстріляно двічі, там пошкоджено будівлю медичного закладу та автомобіль.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Костобобрів - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру. Семенівка - 17 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад та спецавто; 35 приходів - ймовірно ствольна артилерія та РСЗВ. Карповичі - 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Новгород-Сіверська громада: Кам'янська Слобода - 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії. Грем'яч - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

"Сумська область. Шосткинський район: Мефодівка - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Рожковичі - 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Сваркове - 20 приходів, ймовірно РСЗВ", - розповіли в ОК "Північ".

Усі населені пункти, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська область). Загалом за добу нараховано дев'ять обстрілів (105 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #війна #ок_північ

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