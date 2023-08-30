Події

08:25 30.08.2023

Ворог уночі та вранці знову обстріляв прикордоння Сумської області

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Ворог уночі та вранці знову обстріляв прикордоння Сумської області

Російські окупаційні війська вкотре обстрілювали прикордоння Сумської області, повідомила Сумська ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 45 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстрілів зазнали Краснопільська, Хотинська, Шалигинська громади.

У Шалигинській ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватні домоволодіння. У Хотинській провели мінометний обстріл (6 вибухів). А на територію Краснопільської росіяни скинули 5 мін.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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