За добу ворожими обстрілами вбито троє людей і троє поранено в Херсонській області

Російські окупанти за добу випустили 452 снаряди по території Херсонської області, унаслідок чого 3 вбито і 3 поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 452 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю церкви в Херсонському районі.