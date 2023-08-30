Події

08:01 30.08.2023

За добу ворожими обстрілами вбито троє людей і троє поранено в Херсонській області

1 хв читати
За добу ворожими обстрілами вбито троє людей і троє поранено в Херсонській області

Російські окупанти за добу випустили 452 снаряди по території Херсонської області, унаслідок чого 3 вбито і 3 поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 452 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю церкви в Херсонському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 30.08.2023
Противник двічі атакував Нікополь із важкої артилерії

Противник двічі атакував Нікополь із важкої артилерії

07:14 30.08.2023
Окупанти продовжують обстрілювати Сумську область, за день було 110 вибухів

Окупанти продовжують обстрілювати Сумську область, за день було 110 вибухів

19:55 29.08.2023
Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

09:03 29.08.2023
За добу окупанти 91 раз атакували прифронтові населені пункти Запорізької області, зафіксовано руйнування

За добу окупанти 91 раз атакували прифронтові населені пункти Запорізької області, зафіксовано руйнування

08:42 29.08.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:29 29.08.2023
За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

07:57 29.08.2023
За добу противник випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина загинула і четверо поранені

За добу противник випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина загинула і четверо поранені

07:41 29.08.2023
За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський р-н Дніпропетровщини, є пошкодження - облрада

За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський р-н Дніпропетровщини, є пошкодження - облрада

23:18 28.08.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Торецька одна загибла та троє поранених, розпочато досудове розслідування – Офіс генпрокурора

Унаслідок вечірнього обстрілу Торецька одна загибла та троє поранених, розпочато досудове розслідування – Офіс генпрокурора

08:43 28.08.2023
За добу на Харківщині одна загибла та одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині одна загибла та одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ворожої ракетної атаки Києва загинуло двоє людей і троє поранені

ППО збила над Києвом близько 20 повітряних цілей, але уламки впали в кількох районах і є загиблі

В Одесі пролунали вибухи, ворог атакує область "Калібрами"

Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

ОСТАННЄ

У Житомирській області уламки БПЛА пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ракетної атаки у Фастівському та Бучанському районах

ЗС України за добу ліквідували 570 окупантів

На Київщині в результаті падіння уламків ракети пошкоджено будинки та сталася пожежа на кладовищі - поліція

За добу відбулося 35 бойових зіткнень

У Харкові за колабораціонізм судитимуть підприємця

У результаті ворожої ракетної атаки Києва загинуло двоє людей і троє поранені

ППО збила над Києвом близько 20 повітряних цілей, але уламки впали в кількох районах і є загиблі

30 серпня: Яке сьогодні свято

В Одесі пролунали вибухи, ворог атакує область "Калібрами"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА