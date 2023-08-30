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00:46 30.08.2023

ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

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ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування інциденту з використанням поліцейським у Дніпрі зброї проти цивільної особи, йому загрожує затримання, повідомила прес-служба ДБР.

"Встановлено, що правоохоронці намагалися зупинити елітний автомобіль у центрі Дніпра, водій якого ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно і мав усі ознаки алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час патрулювання поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Вирішується питання про затримання поліцейського та сповіщення йому про підозру.

Теги: #україна #справа #дніпро #правоохоронець

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