Окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, пошкоджено лікарняний корпус
Російські окупанти в другій половині вівторка обстріляли з артилерії місто Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
"Пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні. Інформація уточнюється", - написав у телеграм-каналі голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у вівторок увечері.
За його словами, місто вже раніше зазнавало обстрілів із боку окупантів, причому неодноразово.
Про постраждалих унаслідок обстрілу не повідомляють.