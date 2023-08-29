Події

19:09 29.08.2023

Окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, пошкоджено лікарняний корпус

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Окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, пошкоджено лікарняний корпус

Російські окупанти в другій половині вівторка обстріляли з артилерії місто Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"Пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні. Інформація уточнюється", - написав у телеграм-каналі голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у вівторок увечері.

За його словами, місто вже раніше зазнавало обстрілів із боку окупантів, причому неодноразово.

Про постраждалих унаслідок обстрілу не повідомляють.

 

Теги: #лікарня #руйнування #обстріл #семенівка

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