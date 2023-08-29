Українські воїни знищили ворожу гаубицю "Мста-С" FPV-дроном

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожу самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" FPV-дроном "на одному з найгарячіших напрямків", повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Працюють воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків. Слава Україні та її захисникам!", - написав Залужний у телеграм-каналі, опублікувавши відео роботи українських сил.