Події

16:59 29.08.2023

Українські воїни знищили ворожу гаубицю "Мста-С" FPV-дроном

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Українські воїни знищили ворожу гаубицю "Мста-С" FPV-дроном

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожу самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" FPV-дроном "на одному з найгарячіших напрямків", повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Працюють воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків. Слава Україні та її захисникам!", - написав Залужний у телеграм-каналі, опублікувавши відео роботи українських сил.

 

Теги: #дрон #залужний

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