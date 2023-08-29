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16:53 29.08.2023

У середньому за добу Сили оборони та безпеки втрачають 40-45 розвідувальних дронів - Держспецзв'язку України

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У середньому за добу Сили оборони та безпеки втрачають 40-45 розвідувальних дронів - Держспецзв'язку України

У середньому за добу Сили оборони і безпеки України втрачають 40-45 розвідувальних дронів і українського, і іноземного виробництва, повідомив голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь.

"Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки і оборони втрачають 40-45 дронів. Це і найбільш прості Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити такою кількістю одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні", - сказав Щиголь в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Голова Держспецзв'язку наголосив, що війна змінила підхід до використання дронів.

Він також повідомив, що на сьогодні законтрактовано понад 22 тис. ударних дронів, приблизно 15 тис. уже передано у Збройні сили України.

"Загалом на них із 40 млрд грн, виділених урядом, витрачено вже 25 млрд", - зазначив голова Держспецзв'язку.

За його словами, "приблизно 180-200 тис. дронів за рік точно буде".

Крім того, Щиголь повідомив, що за деякими типами дронів, як-от ударні коптери, виробництво зросло у більш як 100 разів за рік, а проєкт "Армія дронів" дав поштовх для розвитку технологій.

"Ми робимо на сьогодні все можливе, щоб ми переважали над противником на полі бою в ударних і розвідувальних дронах", - сказав він.

Теги: #дрони #держспецзвязку

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