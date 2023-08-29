Події

14:13 29.08.2023

Зеленський ушанував пам'ять загиблих українських військових

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Зеленський ушанував пам'ять загиблих українських військових

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заході з нагоди Дня пам'яті українських захисників біля Стіни пам'яті Михайлівського собору.

Як зазначив президент, щороку Україна вшановує пам'ять українців та українок, які віддали свої життя, захищаючи свою державу, незалежність, територіальну цілісність, свободу та право українського народу бути серед вільних націй світу.

"Кожне з таких слів має надзвичайну вагомість, але все-таки немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу", - сказав Зеленський.

"Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України", - додав він.

Глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, які віддали свої життя за Україну.

"Хай буде світлою пам'ять усіх наших воїнів", - сказав Зеленський.

Президент також передав ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників, яких було удостоєно звання Героя України посмертно.

Теги: #день_памяті #зеленський

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