Президент України говорить про необхідність завершити реформу БЕБ - Гетманцев

Вирішенням проблеми зайвих перевірок різних правоохоронних органів, на які бізнес поскаржився президенту України, є завершення реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ), зокрема проведення відкритого конкурсу на керівника бюро з наданням йому права на перезавантаження цього органу, вважає голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері", - сказав Гетманцев агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи пропозиції глави держави Володимира Зеленського бізнесу "провести зміни в законодавстві, що лише один орган має право перевіряти".

Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики нагадав, що Верховна Рада понад два роки тому ухвалила досить якісний закон про БЕБ.

"Однак призначення податкового міліціонера (Вадима - ІФ-У) Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ", - зазначив Гетманцев.

За його словами, після звільнення цього керівника, незважаючи на поодинокі успішні "реалізації", поки що не видно системних якісних змін.

"Чехарда з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано", - наголосив голова комітету Верховної Ради.