Шмигаль у День пам'яті захисників України: Ваш подвиг, героїзм і відвага назавжди будуть в історії нашої держави

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у День пам'яті захисників України подякував воїнам за хоробрість і самовідданість у захисті Батьківщини.

"Свобода, демократія, незалежна Україна - це цінності, які сьогодні відстоюють сотні тисяч українських воїнів. Дякую кожному й кожній за хоробрість і самовідданість на захисті Батьківщини. Тим, хто щодня наближає омріяну перемогу, й тим, хто навіки став захисником України. Ваш подвиг, героїзм і відвага назавжди будуть в історії нашої держави", - написав Шмигаль у телеграм-каналі з нагоди Дня пам'яті захисників України.

Прем'єр наголосив, що пам'ять про воїнів, які загинули за незалежність України, житиме в серці кожного українця.

"У кожному незламному українському місті та селі. У вільній, суверенній і незалежній Україні. Вічна слава українським героям!" - підсумував Шмигаль.