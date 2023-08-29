Південна Корея оголосила про збільшення фінансової допомоги Україні на $394 млн на 2024 рік - ЗМІ

У вівторок уряд Південної Кореї оголосив про збільшення "фінансової допомоги Україні на $394 млн на наступний рік", повідомляє Reuters.

"Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги охоплює 130 мільярдів вон (понад $98 млн - ІФ-У) на відновлення, 260 мільярдів вон (понад $196 млн - ІФ-У) на гуманітарну допомогу і ще 130 мільярдів вон (понад $98 млн - ІФ-У) через міжнародні організації", - ідеться в повідомленні.

У Reuters нагадують, що в липні південнокорейський президент Юн Сок Йоль оголосив, що його "країна надасть цього року великий обсяг військових постачань", але водночас він не вдавався в подробиці.