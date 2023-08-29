За добу окупанти 91 раз атакували прифронтові населені пункти Запорізької області, зафіксовано руйнування

Російські окупанти 91 раз обстріляли 30 населених пунктів Запорізької області, інформації про постраждалих немає, зафіксовано руйнування житлових будинків і господарських будівель - зафіксовано 49 повідомлень про руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко у вівторок уранці.

"Військовослужбовці РФ атакували з БПЛА Чарівне, Малинівку й Левадне, здійснили чотири РСЗВ-обстріли по Залізничному, Ольгівському, Темирівці та Полтавці, під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка", - написав він у телеграмі у вівторок уранці.

Крім того, протягом минулої доби окупанти завдали 83 артилерійських удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.