За добу противник випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина загинула і четверо поранені

За минулу добу російські окупанти обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння, зафіксовано влучання в території та споруди дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі, одна людина загинула і четверо дістали поранення, поінформував голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Уточнюють, що противник здійснив 61 обстріл, випустивши 275 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації, водночас по місту Херсон припало 18 снарядів.