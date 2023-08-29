Події

07:22 29.08.2023

Льотчикам, які загинули під час бойового завдання в Житомирській області, посмертно присвоїли військові звання

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Льотчикам, які загинули під час бойового завдання в Житомирській області, посмертно присвоїли військові звання

Пілотам, які загинули 25 серпня через зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 під час виконання бойового завдання в Житомирській області, посмертно присвоїли звання підполковників і майора, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок уранці.

"Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В'ячеславу Мінці - "підполковник"; майору Сергію Проказіну - "підполковник"; капітану Андрію Пільщикову - "майор". На жаль, посмертно", - написав він у телеграмі.

Олещук також повідомив, що представив загиблих військових пілотів до державних нагород.

 

 

 

Теги: #посмертно #нагорода #льотчики #житомирська #пс_зсу

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