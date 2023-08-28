Унаслідок вечірнього обстрілу Торецька одна загибла та троє поранених, розпочато досудове розслідування – Офіс генпрокурора

Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо ворожих обстрілів Торецька Донецької області у вечір понеділка, 28 серпня, унаслідок якого загинула жінка та ще троє людей отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, 28 серпня 2023 року, о 18:00, російська армія обстріляла Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган". Від російського снаряда загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному Ще троє місцевих жителів отримали осколкові поранення та контузію, у тому числі подружня пара у віці 72 і 73 років та 88-річна жінка", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора в Telegram.

Уточнюється, що під час обстрілу усі постраждалі були вдома. Наразі вони госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Спецслужби проводять огляд місць події.

"При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається у повідомленні.

