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20:39 28.08.2023

Резніков: Не існує ціни $29 або $30 за зимову куртку для військових

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Резніков: Не існує ціни $29 або $30 за зимову куртку для військових

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав неправдивою оприлюднену у ЗМІ інформацію про постачання літніх курток замість зимових, наголосивши, що ніколи від жодного виробника не було пропозицій нижче $80.

"Остання резонансна подія, яка триває останні півтора тижні, - це питання, чи купувало Міністерство оборони, як було сказано в одному з повідомлень одного журналіста-розслідувача, літні куртки втричі дешевше, а потім шляхом операцій палички Гаррі Поттера вони перетворилися на зимові. Це неправда. І я хочу вам тут довести. Щонайменше відрізняється зимова форма від літньої. Постачання 180 тисяч одиниць, з яких 45 тисяч перебувають на складах і відповідно там 135 тис. перебувають у ЗСУ. І це було зроблено минулої осені та взимку", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами в понеділок.

За словами міністра, українські захисники і захисниці провоювали зиму в цьому зимовому одязі без нарікань.

"Якби просто вдуматися, літня форма була б одягнена взимку, ми із вами про це вже почули б. 145 тис. душ, напевно, про це сказали б. Тому на сьогодні це неправда. Немає жодного контракту, коли ми перетворили б літні (куртки - ІФ-У) на зимові. Це неможливо. Командування сил логістики не прийняло б у нас", - сказав міністр.

Окрім того, як заявив Резніков, "на сьогодні не існує ціни, як у деяких повідомленнях зазначено, $29 або $30 за зимову куртку".

"Середня ціна "гуляє" від $80 до $120, якщо це не якась там арктична куртка для спецпризначенців, щоб лежати на ґрунті, тому що такі куртки коштують мінімум $300", - зазначив міністр.

Очільник відомства закликав критичніше та відповідальніше ставитися до інформації, оскільки це вводить в оману суспільство та партнерів України. Він назвав це безвідповідальною позицією і наголосив, що "ворог перебуває за лінією фронту, нам є з ким воювати".

Резніков закликав усіх журналістів звертатися до Міноборони із запитами.

"Звертайтеся, уточнюйте, хоча б дізнайтеся нашу думку. Хочу сказати, що до нас ніхто не звертався з проханням прокоментувати дивні інвойси з розслідування журналіста", - сказав міністр.

Він також зазначив, що контракт на постачання курток було укладено у вересні 2022 року, і постачання потім почали відбуватися.

"Дивний інвойс, який наводять із ціною нібито $29-30 доларів турецькою мовою, датований 9 грудня, коли постачання відбулися. Пропозиція від компанії була там $83-85, як зазначено в контракті. Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче $80. Коли хтось показує повідомленнях з OLX, то вибачте, напевно можна за 1000 грн і Louis Vuitton купити", - наголосив він.

Теги: #скандал #міноборони #позиція #куртки

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