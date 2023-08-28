На Ставці головнокомандувача обговорили захист інфраструктури, підготовку до зими та перехід на нові типи літаків - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, питання захисту енергетичної інфраструктури в зимовий період і результати інспектування військово-лікарських комісій.

"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", - написав Зеленський у телеграмі в понеділок увечері.

"Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків. Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", - додав глава держави.