Події

18:08 28.08.2023

На Ставці головнокомандувача обговорили захист інфраструктури, підготовку до зими та перехід на нові типи літаків - Зеленський

1 хв читати
На Ставці головнокомандувача обговорили захист інфраструктури, підготовку до зими та перехід на нові типи літаків - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, питання захисту енергетичної інфраструктури в зимовий період і результати інспектування військово-лікарських комісій.

"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", - написав Зеленський у телеграмі в понеділок увечері.

"Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків. Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", - додав глава держави.

 

Теги: #ставка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 27.08.2023
Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї

Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї

01:03 27.08.2023
Україна бореться завдяки силі таких людей, як Усик

Україна бореться завдяки силі таких людей, як Усик

20:44 26.08.2023
Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

11:14 26.08.2023
Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

20:50 25.08.2023
Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

15:56 25.08.2023
Зеленський і міністр закордонних справ Туреччини обговорили, зокрема, Формулу миру та Чорноморський зерновий коридор

Зеленський і міністр закордонних справ Туреччини обговорили, зокрема, Формулу миру та Чорноморський зерновий коридор

01:33 25.08.2023
Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку України

Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку України

15:27 24.08.2023
Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

14:15 24.08.2023
Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав українців з Днем Незалежності

Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав українців з Днем Незалежності

13:05 24.08.2023
Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступна зустріч послів щодо роботи над Формулою миру Зеленського збере понад 70 учасників - Жовква

Україна очікує від кожної з країн "авіаційної коаліції" конкретного внеску - Жовква

У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти завдали восьми ракетних і 30 авіаударів по Україні за добу

ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

Наступна зустріч послів щодо роботи над Формулою миру Зеленського збере понад 70 учасників - Жовква

Україна очікує від кожної з країн "авіаційної коаліції" конкретного внеску - Жовква

Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Мінськ вивести з Білорусі найманців ПВК "Вагнер"

Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА