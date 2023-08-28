Події

16:28 28.08.2023

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

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Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму, на який уже запрошено сотні виробників зброї з усього світу, пише "Радіо Свобода" в понеділок.

"Україна збільшила виробництво озброєння в кілька разів. Восени цього року відбудеться перший Оборонний Форум. Сотні світових виробників зброї запрошені до участі. Українські компанії візьмуть участь. Я запрошую і чеські компанії долучитись", - сказав Кулеба, виступаючи перед співробітниками Міністерства закордонних справ Чехії в присутності чеського колеги Яна Ліпавського.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена не лише в іноземній зброї, а й у спільному виробництві озброєнь. "Це ситуація, від якої виграють усі", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба перебуває в Чехії з візитом у рамках підготовки до парламентського саміту Кримської платформи, який має відбутися в Празі в жовтні.

 

Теги: #форум #оборона #кулеба

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