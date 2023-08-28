Події

09:08 28.08.2023

Росіяни завдали ракетного удару по Гоголевому Полтавської області, попередньо - двоє загиблих

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Росіяни завдали ракетного удару по Гоголевому Полтавської області, попередньо - двоє загиблих

Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок уранці.

"Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Відомо про загибель двох людей і 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", - написав він у телеграм-каналі.

За даними Полтавської ОВА, двоє людей доправлені в лікарню з незначними ушкодженнями, "про місцеперебування ще двох осіб поки що невідомо".

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Також повністю зруйновано виробничий цех.

Теги: #полтавська_область #ракетний_удар

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