Події

08:15 28.08.2023

У Херсонській області через обстріли одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

1 хв читати
У Херсонській області через обстріли одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

Окупанти знову здійснили масований обстріл Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у ранковому зведенні за 27 серпня.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті російської агресії 1 людина загинула, ще 2 - отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію парку в Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 28.08.2023
Росіяни вночі атакували Кривий Ріг ракетами, а також обстріляли місцеві громади з артилерії

Росіяни вночі атакували Кривий Ріг ракетами, а також обстріляли місцеві громади з артилерії

02:29 28.08.2023
На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

16:16 27.08.2023
Окупанти обстріляли центр Херсона, загинула жінка - обладміністрація

Окупанти обстріляли центр Херсона, загинула жінка - обладміністрація

14:42 27.08.2023
Окупанти обстріляли село Вирівка Херсонської області, одна людина загинула - ОВА

Окупанти обстріляли село Вирівка Херсонської області, одна людина загинула - ОВА

12:59 27.08.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

12:03 27.08.2023
Ворог атакував Херсонщину керованими авіабомбами, інформація про постраждалих уточнюється - ОВА

Ворог атакував Херсонщину керованими авіабомбами, інформація про постраждалих уточнюється - ОВА

10:36 27.08.2023
На Київщині двоє травмованих унаслідок ворожої ракетної атаки - ОВА

На Київщині двоє травмованих унаслідок ворожої ракетної атаки - ОВА

08:49 27.08.2023
Окупанти обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, є загиблий і поранені

Окупанти обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, є загиблий і поранені

08:28 27.08.2023
Постраждала в результаті суботнього обстрілу села на Харківщині у важкому стані

Постраждала в результаті суботнього обстрілу села на Харківщині у важкому стані

08:25 27.08.2023
Окупанти за ніч і вранці здійснили п’ять обстрілів двох громад Сумської області

Окупанти за ніч і вранці здійснили п’ять обстрілів двох громад Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

Уночі в Полтавській області окупанти вдарили з повітря по промисловому об'єкту

У прифронтових районах Донецької області залишаються 89 дітей, найближчим часом їх мають евакуювати

Наступний оборонний рубіж армії РФ на південному фронті, найімовірніше, створить серйозні проблеми для ЗС України

Авіація Сил оборони за добу десять разів атакувала противника, вразили дві станції РЕБ

Сили оборони стримують ворога на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Окупанти за добу завдали 11 ракетних і 48 авіаційних ударів

28 серпня: Яке сьогодні свято

Міністр торгівлі США прибула до Китаю для зміцнення ділових зв'язків між двома найбільшими економіками світу

Влада Угорщини підтвердила, що готова перекрити імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить заборону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА