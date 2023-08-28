У Херсонській області через обстріли одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

Окупанти знову здійснили масований обстріл Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у ранковому зведенні за 27 серпня.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті російської агресії 1 людина загинула, ще 2 - отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію парку в Херсоні.