На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

У Херсонській області тривають роботи з розмінування та відновлення звільнених від окупантів територій, інформували в обласній військовій адміністрації в неділю, 27 серпня.

"На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 77 013, 8 гектарів територій, із них 65 269,7 гектарів - землі сільськогосподарського призначення.

Крім того, зі звільненої від російських військ території Херсонщини продовжують рятувати людей.

"Евакуювали 73 людини, з них - 10 дітей", - ідеться у зведенні.

