Події

02:29 28.08.2023

На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

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На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

 У Херсонській області тривають роботи з розмінування та відновлення звільнених від окупантів територій, інформували в обласній військовій адміністрації в неділю, 27 серпня.
"На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
За даними обладміністрації, загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 77 013, 8 гектарів територій, із них 65 269,7 гектарів - землі сільськогосподарського призначення.
Крім того, зі звільненої від російських військ території Херсонщини продовжують рятувати людей.
"Евакуювали 73 людини, з них - 10 дітей", - ідеться у зведенні.
 

Теги: #україна #розмінування #херсонська_область

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