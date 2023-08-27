Події

20:35 27.08.2023

Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

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Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що деякі українські партнери не готові до війни на території Росії.

"Я намагаюся так робити, щоб ми були відкриті для підтримання порозуміння не лише держав, які з нами від початку будуть після нас із нашою державою. Саме ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції. І зараз під час війни, завдяки якимось крокам, якійсь хімії, якимось стосункам ми наблизили і деякі навіть на нашому боці перебувають", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому в неділю на її ютуб-каналі.

"І для них це болюче питання, коли ти заходиш на іншу територію. Розумієте? Вони тому тебе і підтримують. Кажуть, це неможливо. Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії. Це територіальна цілісність держави. Якщо я навмисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде", - сказав він.

 

 

Теги: #президент #війна #партнери

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