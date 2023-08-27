Події

19:58 27.08.2023

Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

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Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов'язані з безпекою та технологіями безпеки.

"Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, - це напрям безпеки", - зазначив глава держави в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому на її ютуб-каналі.

Президент розповів, що Україна відгукнулася на запит партнерів щодо проведення форуму у сфері military tech, який відбудеться саме в нашій країні в жовтні.

За його словами, форум має намір відвідати багато підприємств - провідні представники галузі з різних країн світу та континентів. Володимир Зеленський не виключив можливості укладення контрактів під час цього заходу. Глава держави наголосив, що Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виробляє низку обладнання натовського зразка.

"Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером - у хорошому сенсі цього слова - започаткування і застосування багатьох видів амуніції, сучасних. Для багатьох бізнесменів світу - це великий приклад. Я думаю, у цьому напрямку - military tech, у діджиталі - ми в цьому напрямку будемо номер один. Принаймні, на Європейському континенті", - розповів глава держави.

Крім того, на підприємствах "Укроборонпрому" запущено кілька програм, зокрема ракетних. Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна виробляє "нептуни", "стугни", "корсари", і обсяги цього виробництва значно зростають. "Просто колосальні цифри, постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові, і їм хочеться ще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику", - зазначив президент.

Також, за словами глави держави, Україна налагодила виробництво артилерії натовського зразка. "Її ніколи не було в Україні і не повинно бути, але ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні перебуває на полі бою, 155 калібру, якої ніколи не було. У нас тепер уже виробництво і виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це вже в рази більше, ніж було", - сказав він і додав, що виробництво багатьох речей потребує обговорення з партнерами для отримання технологічних дозволів.

 

 

Теги: #президент #оборонпром

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