Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який перебуває в США в складі української урядової делегації, провів зустрічі з представниками американських оборонних компаній – Northrop Grumman, Lockheed Martin та RTX. Про це Умєров повідомив в телеграм-каналі в середу.

"Працюємо спільно з Андрієм Єрмаком та Юлією Свириденко над підготовкою візиту Президента України до Вашингтона. Координуємо позиції й опрацьовуємо ключові напрямки співпраці – від розширення технологічного партнерства до можливого створення спільних підприємств між нашими оборонними індустріями", - написав Умєров у Телеграм.

