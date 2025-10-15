Інтерфакс-Україна
Події
05:14 15.10.2025

Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

1 хв читати

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який перебуває в США в складі української урядової делегації, провів зустрічі з представниками американських оборонних компаній – Northrop Grumman, Lockheed Martin та RTX. Про це Умєров повідомив в телеграм-каналі в середу.

"Працюємо спільно з Андрієм Єрмаком та Юлією Свириденко над підготовкою візиту Президента України до Вашингтона. Координуємо позиції й опрацьовуємо ключові напрямки співпраці – від розширення технологічного партнерства до можливого створення спільних підприємств між нашими оборонними індустріями", - написав Умєров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/149

Теги: #оборонпром #уряд #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:48 15.10.2025
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

23:08 14.10.2025
Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

22:51 14.10.2025
Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

22:19 14.10.2025
Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

04:12 12.10.2025
Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

11:25 10.10.2025
Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

21:33 08.10.2025
Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

21:07 08.10.2025
Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

06:50 06.10.2025
Лекорню представив новий уряд Франції - ЗМІ

Лекорню представив новий уряд Франції - ЗМІ

18:37 01.10.2025
Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Українська делегація на щорічному фінансовому тижні МВФ обговорює енергетику та розвиток співпраці зі США

Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА