Інтерфакс-Україна
Події
19:54 22.08.2025

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

1 хв читати
В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін
Фото: https://www.facebook.com/german.smetanin/

В АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") працює майже 1 тис. ветеранів, за останній рік їх кількість збільшилася вдвічі, розповів генеральний директор Герман Сметанін.

"Сьогодні в оновленому "Укроборонпромі" вже працюють майже 1 тисяча ветеранів. За останній рік кількість збільшилася двічі", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани.Безпека" в Києві в пʼятницю.

Також він розповів, що на сьогодні в "Укроборонпромі" є 1470 вакансій, куди запрошують, зокрема, і ветеранів.

Теги: #оборонпром #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 22.08.2025
Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

16:33 22.08.2025
Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

16:25 22.08.2025
Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

13:20 22.08.2025
Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

12:10 20.08.2025
Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

22:14 16.08.2025
Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" в Канаді

Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" в Канаді

13:40 14.08.2025
Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

18:34 07.08.2025
Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

10:40 04.08.2025
Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

16:53 30.07.2025
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

ВАЖЛИВЕ

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

ОСТАННЄ

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Дві масштабні пожежі в екосистемах у передмісті Харкова локалізовано, триває їх ліквідація

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА