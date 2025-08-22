В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

Фото: https://www.facebook.com/german.smetanin/

В АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") працює майже 1 тис. ветеранів, за останній рік їх кількість збільшилася вдвічі, розповів генеральний директор Герман Сметанін.

"Сьогодні в оновленому "Укроборонпромі" вже працюють майже 1 тисяча ветеранів. За останній рік кількість збільшилася двічі", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани.Безпека" в Києві в пʼятницю.

Також він розповів, що на сьогодні в "Укроборонпромі" є 1470 вакансій, куди запрошують, зокрема, і ветеранів.