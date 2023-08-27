Події

19:53 27.08.2023

Україна може отримати винищувачі F-16 уже в недалекому майбутньому

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Україна може отримати винищувачі F-16 уже в недалекому майбутньому

Україна, найімовірніше, скоро отримає винищувачі F-16, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Reuters.

"F-16. Насправді, справа рухається вперед. Є програма підготовки, і, найімовірніше, вони отримають F-16... у недалекому майбутньому", - розповів Міллі в інтерв'ю йорданському громадському новинному телеканалу "Аль-Мамлака".

Крім того, Міллі зазначив, що український контрнаступ зіткнувся з системою оборони, яку росіяни готували упродовж багатьох місяців, включно з мінними полями, танковими ровами і танковими перешкодами у вигляді "зубів дракона".

"В українців залишається значна кількість бойової потужності; це ще не кінець. Тому я думаю, що, відверто кажучи, ще рано говорити про успіх чи невдачу", - сказав він.

"Очевидно, що на сьогодні вона має частковий успіх. Зараз темпи наступу нижчі, ніж припускали планувальники", - додав Міллі.

За його словами, українські війська проходять інтенсивну підготовку в різних частинах Європи з "командування та управління наступальними формуваннями і маневрів комбінованими озброєннями, а також з подолання складних перешкод, що підвищить їхні можливості".

 

 

 

Теги: #терміни #винищувачі #отримання

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