Події

19:48 27.08.2023

SpaceX Crew-7 успішно пристикувався до МКС

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SpaceX Crew-7 успішно пристикувався до МКС

Астронавт NASA Жасмін Могбелі, астронавт ESA (Європейського космічного агентства) Андреас Могенсен, астронавт JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень) Сатоші Фурукава та космонавт Роскосмосу Костянтин Борисов прибули на Міжнародну космічну станцію (МКС), після успішного стикування корабля SpaceX Dragon Endurance із модулем Гармонія о 9:16 ранку за східним поясним часом (15:16 за Києвом) у неділю.

Як повідомляє Національне агентство з аеронавтики і космосу (NASA), астронавти перейдуть на МКС після процедури стандартних перевірок, на кілька найближчих днів екіпаж МКС зросте до 11 осіб.

 

 

Теги: #космос #spacex

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