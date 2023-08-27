Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави
Деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому в неділю на її ютуб-каналі.
"Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків", - сказав він.
Зеленський наголосив, що "є підприємства, на які і ми не можемо зайти і гарантувати їхню безпеку"
"Це ніяка не революція. І це абсолютно вимога воєнного часу. Я не кажу навіть про те, що за законом можемо", - сказав президент.