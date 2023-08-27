Події

19:25 27.08.2023

Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

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Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

Деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому в неділю на її ютуб-каналі.

"Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "є підприємства, на які і ми не можемо зайти і гарантувати їхню безпеку"

"Це ніяка не революція. І це абсолютно вимога воєнного часу. Я не кажу навіть про те, що за законом можемо", - сказав президент.

 

 

Теги: #президент #корупція #держзрада

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