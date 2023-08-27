Окупанти обстріляли село Вирівка Херсонської області, одна людина загинула - ОВА

Одна людина загинула й одна дістала поранення внаслідок обстрілу окупантами с. Вирівка Тягинської громади Бериславської області. Вирівка Тягинської громади Бериславського району Херсонської області, повідомляє телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в суботу.

"Через російські обстріли загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доправили до лікарні з пораненнями", - написав він.