Події

14:42 27.08.2023

Окупанти обстріляли село Вирівка Херсонської області, одна людина загинула - ОВА

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Одна людина загинула й одна дістала поранення внаслідок обстрілу окупантами с. Вирівка Тягинської громади Бериславської області. Вирівка Тягинської громади Бериславського району Херсонської області, повідомляє телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в суботу.

"Через російські обстріли загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доправили до лікарні з пораненнями", - написав він.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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