Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський очікує рішень від партнерів щодо постачання озброєнь.

"Ми почали готувати потужний вересень для України. Перше - наш захист. Нові пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО і ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Уже незабаром, зазначив він, наступні раунди перемовин і приєднання нових країн до спільної архітектури безпеки. "Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту", - написав також він.

"Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема у сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий саміт перших леді та джентльменів - нарощуємо українську "м'яку силу". Продовольча безпека світу - незмінний пріоритет. Протягом тижня - кілька нарад із цих питань", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що "днями ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів проти російських фізичних та юридичних осіб, які залучені до злочинної депортації українських дітей з нашої тимчасово окупованої території. Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів".

"Депортація дітей, свідома і системна спроба позбавити їх будь-якого зв'язку з рідними, спроба навчити їх ненависті до рідної країни - це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однаковий осуд усіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру і всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості. Об'єднаний світ сильніший за агресора. У вересні єдності буде ще більше", - написав також президент.