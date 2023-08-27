Події

12:58 27.08.2023

На початку тижня в Україні утримається спекотна погода, подекуди пройде короткочасний дощ із грозою

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На початку тижня в Україні утримається спекотна погода, подекуди пройде короткочасний дощ із грозою

Короткочасний дощ і гроза очікуються подекуди в ніч на 28 серпня в північній частині країни, вдень по всій Україні, крім південно-західної частини, Донецької та Луганської областей, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22, вдень 31-36, у східних і Сумській областях 25-30.

У Києві в понеділок місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень 28 серпня найвища температура була +35,1° у 1943 р., а найнижча +6,0° у 1970 р.

У ніч на 29 серпня без опадів, а вдень лише в західних, центральних і південних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних, північно-східних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 16-21°, вдень 30-35°.

У Києві 29 серпня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 32-34°.

Теги: #укргідрометцентр

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