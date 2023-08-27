В Ізраїль на навчання вирушить 25 представників МВС України та фонду Притули - посол

На навчання до Ізраїлю вирушать 25 представників Міністерства внутрішніх справ України та благодійного фонду Сергія Притули, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"25 представників МВС України та благодійного фонду Сергія Притули вирушають до Ізраїлю на навчання за темою "Створення системи реабілітації для постраждалих під час бойових дій", - йдеться в його телеграм-каналі.

Бродський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Ізраїлі пройшли навчання понад 400 українських фахівців за програмою ізраїльського посольства Ізраїлю в Україні.