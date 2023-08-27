На Київщині двоє травмованих унаслідок ворожої ракетної атаки - ОВА

Двоє людей були травмовані в Київській області внаслідок ворожої ракетної атаки в ніч на неділю, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Вночі вкотре ворог атакував область ракетами. Повітряна тривога тривала близько 3 годин. В області працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автомобілі та ангар для зберігання сільгосптехніки. 2 людини були травмовані. Люди отримали допомогу на місці", - написав Кравченко в телеграм-каналі уранці в неділю.

Оперативні служби продовжують працювати. Надається вся необхідна допомога.