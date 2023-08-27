ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ із району Енгельса

Українська ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ у ніч на неділю з району Енгельса, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Силами і засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних і північних областях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

У ПС ЗСУ уточнили, що крилаті ракети були випущені з 5 літаків стратегічної авіації із повітряного простору Росії в районі Енгельса.

"Загалом локаційно спостерігалося до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей, ймовірно, хибні, інформації про влучання не надходило", - зазначили в Повітряних силах.