Події

09:05 27.08.2023

ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ із району Енгельса

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ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ із району Енгельса

Українська ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ у ніч на неділю з району Енгельса, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Силами і засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних і північних областях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

У ПС ЗСУ уточнили, що крилаті ракети були випущені з 5 літаків стратегічної авіації із повітряного простору Росії в районі Енгельса.

"Загалом локаційно спостерігалося до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей, ймовірно, хибні, інформації про влучання не надходило", - зазначили в Повітряних силах.

 

 

 

Теги: #ліквідація #ракети #ппо

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