ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ із району Енгельса
Українська ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ у ніч на неділю з району Енгельса, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Силами і засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних і північних областях", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що вночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.
У ПС ЗСУ уточнили, що крилаті ракети були випущені з 5 літаків стратегічної авіації із повітряного простору Росії в районі Енгельса.
"Загалом локаційно спостерігалося до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей, ймовірно, хибні, інформації про влучання не надходило", - зазначили в Повітряних силах.