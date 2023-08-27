Події

08:28 27.08.2023

Постраждала в результаті суботнього обстрілу села на Харківщині у важкому стані

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Постраждала в результаті суботнього обстрілу села на Харківщині у важкому стані

Встановлено вид озброєння, а також вік мирних жителів, загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу с. Подоли Харківської області в суботу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під час ворожих обстрілів із САУ 2С7 "Піон" с. Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив у будівлю кафе. На жаль, загинули жінка 28 років і чоловік 70 років. Поранена і була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів з артилерії та мінометів зазнали й інші населені пункти Куп'янського району, зокрема Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка та Іванівка.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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