Окупанти за ніч і вранці здійснили п’ять обстрілів двох громад Сумської області

Російські окупанти за ніч і вранці здійснили 5 обстрілів двох громад Сумської області, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська та Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

У Краснопільській ворог вдарив по її території з мінометів (4 вибухи).

У Шалигинській здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.