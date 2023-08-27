Події

08:25 27.08.2023

Окупанти за ніч і вранці здійснили п’ять обстрілів двох громад Сумської області

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Окупанти за ніч і вранці здійснили п’ять обстрілів двох громад Сумської області

Російські окупанти за ніч і вранці здійснили 5 обстрілів двох громад Сумської області, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська та Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

У Краснопільській ворог вдарив по її території з мінометів (4 вибухи).

У Шалигинській здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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