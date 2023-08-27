ЗС України за добу ліквідували 550 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів, 6 танків, 15 бронемашин, 24 артсистеми, 1 засіб ППО і 2 РСЗВ, 11 безпілотників, 35 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 260820 (+550) осіб, танків - 4396 (+6) од, бойових броньованих машин - 8554 (+15) од, артилерійських систем - 5403 (+24) од, РСЗВ - 728 (+2) од, засоби ППО - 498 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4378 (+11), крилаті ракети - 1411 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7854 (+31) од, спеціальна техніка - 808 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.