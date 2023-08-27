Події

08:23 27.08.2023

ЗС України за добу ліквідували 550 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 550 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів, 6 танків, 15 бронемашин, 24 артсистеми, 1 засіб ППО і 2 РСЗВ, 11 безпілотників, 35 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 260820 (+550) осіб, танків - 4396 (+6) од, бойових броньованих машин - 8554 (+15) од, артилерійських систем - 5403 (+24) од, РСЗВ - 728 (+2) од, засоби ППО - 498 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4378 (+11), крилаті ракети - 1411 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7854 (+31) од, спеціальна техніка - 808 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 25.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів і 28 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів і 28 артилерійських систем

08:04 24.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 340 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 340 окупантів

08:08 23.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів

08:12 22.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 410 окупантів і 31 артилерійську систему противника

Сили оборони за добу ліквідували 410 окупантів і 31 артилерійську систему противника

07:57 21.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

07:49 21.08.2023
Морально-бойовий дух окупантів на фронті погіршується завдяки ударам ЗС України по тилу ворога

Морально-бойовий дух окупантів на фронті погіршується завдяки ударам ЗС України по тилу ворога

08:37 20.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

07:00 20.08.2023
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

12:25 19.08.2023
"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

08:22 19.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ із району Енгельса

ЗС України просуваються через найбільш складну ділянку оборонних позицій окупантів

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

Резніков пропонує випустити об'єктивне розслідування щодо ситуації із закупівлею курток для армії

Російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою - Данілов

ОСТАННЄ

Арешт Трампа сприяв збору коштів на його передвиборчу кампанію - ЗМІ

На Київщині двоє травмованих унаслідок ворожої ракетної атаки - ОВА

Дві ворожі ракети ППО збила над Черкаською областю - голова ОВА

ППО ліквідувала чотири крилаті ракети, випущені РФ із району Енгельса

Окупанти обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, є загиблий і поранені

Постраждала в результаті суботнього обстрілу села на Харківщині у важкому стані

Окупанти за ніч і вранці здійснили п’ять обстрілів двох громад Сумської області

Окупанти 28 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено склад зерна

Ворог випустив 272 снаряди по Херсонській області, є одна жертва і четверо поранених

Противник обстріляв Марганець із важкої артилерії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА