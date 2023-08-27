Ворог випустив 272 снаряди по Херсонській області, є одна жертва і четверо поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 272 снаряди по Херсонській області, є одна жертва і четверо поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. Одна людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію і будівлю медичної установи, будівлю підприємства в Херсоні; територію національного парку і складські приміщення в Бериславському районі.