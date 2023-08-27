ЗС України просуваються через найбільш складну ділянку оборонних позицій окупантів

Сили оборони домоглися подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що, на думку українських та американських джерел, зараз просування українських військових може відбуватися на ділянках оборонних позицій військ РФ, які є найскладнішою серією.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 25 серпня, видно, що Сили оборони просунулися на 1,5 км на південний схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 25 серпня, що ЗСУ наразі атакують через основний комплекс російських оборонних ліній уздовж напрямку українського наступу.

26 серпня агентство Reuters повідомило, що командир ЗСУ, який воює на південному напрямку, заявив про те, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше.

Повідомляється, що український командувач заявив, що ЗСУ увійшли в райони, де вони зіткнулися лише з російськими "групами тилового забезпечення", і що він очікує, що подальший прорив у цих районах буде легшим.

А російський "воєнкор" 25 серпня заявив, що ЗСУ атакували ділянки в напрямку тилових оборонних ліній неподалік Вербового (18 км на південний захід від Оріхова), що дає змогу припустити, що українські військові можуть перебувати поблизу тактичних тилів у межах серії російських оборонних позицій, які вони проривають. Експерти додають, що ці повідомлення не слід помилково інтерпретувати, як такі, що говорять про те, що українські сили увійшли в тили росіян на оперативному рівні.

Також у звіті йдеться, що ЗСУ тепер з'являються в межах досяжності наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими за попередні комплекси оборони загарбників, але все ж таки є серйозною проблемою.

Низка оборонних позицій, через які просуваються українські війська, складалися з щільних шарів мінних полів та укріплень, для утримання яких російські сили спрямували значні сили та техніку.

Низка російських оборонних позицій, які зараз перебувають перед ЗСУ, імовірно, складаються з відносно безперервного комплексу протитанкових ровів; протитанкових перешкод "зуби дракона"; і додаткових мінних полів, що дуже схоже на першу російську лінію оборони.

В Інституті вивчення війни також зазначають, що розмір мінних полів у районі цієї серії підготовлених оборонних позицій не є зрозумілим, хоча вони можуть бути заміновані меншою мірою, щоб дати військам РФ, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити.

Крім того, ISW нещодавно підрахувала, що ця серія підготовлених оборонних позицій може бути захищена менш сильно, ніж позиції, які українські війська прорвали на півночі, хоча це залишається незрозумілим.

Науковці наголошують, що кожна з цих російських "ліній" є ешелонованими оборонними позиціями зі своїми передовими та тиловими позиціями, і важливо розрізняти тилові зони окремих російських оборонних позицій та оборони росіян на півдні України загалом.

Так, оборонні "лінії" окупантів також умовні в тому сенсі, що підготовлені РФ позиції неоднакові по всьому фронту на півдні України та не повністю укомплектовані. На південь від нинішнього наступу ЗСУ є низка додаткових підготовлених ворогом оборонних позицій, хоча війська РФ зможуть повною мірою використати ці позиції лише в тому разі, якщо вони мають доступний особовий склад і техніку для включення їх у згуртовані оборонні операції.