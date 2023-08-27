МЗС України засуджує обшуки російських силовиків у будинках кримських татар на День незалежності

У Міністерстві закордонних справ України засудили проведення незаконних обшуків представниками російського ФСБ у будинках кримських татар, які проводили на день Незалежності України 24 серпня, повідомила пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України суворо засуджує переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликає міжнародну спільноту, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що співробітники ФСБ затримали шістьох осіб - Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова та Ельдара Якубова.

"Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані — активісти "Кримської солідарності", - зазначили у пресслужбі відомства.

У МЗС також зазначили, що 25 серпня окупаційна влада в Криму склала протоколи на понад 20 затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду в Сімферополі підтримати родичів.

Зазначається, що у відділенні поліції всім затриманим видали повістки.

"Сьогодні т.зв. "суд" виніс рішення про адміністративні арешти для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів", - повідомили в міністерстві.