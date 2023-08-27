Україна бореться завдяки силі таких людей, як Усик

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням перед боксерським поєдинком чемпіона світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring українця Олександра Усика та чемпіона WBA британця Даніеля Дюбуа у Вроцлаві (Польща).

"Сьогодні ввечері Вроцлав побачить щось особливе. Українці, британці та поляки та весь світ сьогодні ввечері напередодні 550-го дня від початку повномасштабного вторгнення Росії, але ми продовжуємо стояти. Україна бореться завдяки силі, яку ви побачите. Сили наших людей, таких могутніх, як Олександр Усик. Сили наших друзів, таких міцних як Деніел Дюбуа. Сили нашої волі та перемоги, яка така потужна як допомога, яку ми отримуємо від людей з усього світу", - сказав Зеленський.

Миру, який, за його словами, завжди підтримує "чесну битву, а не необґрунтовану агресію".

"Дякую всім, хто сьогодні з нами і до перемоги. Перемозі України. Дякую вам, мешканцям Вроцлава та Польщі за те, що нас підтримуєте", - підсумував Зеленський.