Події

20:44 26.08.2023

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків унаслідок авіакатастрофи в небі над Житомирщиною.

"Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу ввечері.

"Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #співчуття #загибель #льотчики #зеленський

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