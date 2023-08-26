Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків унаслідок авіакатастрофи в небі над Житомирщиною.

"Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу ввечері.

"Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - сказав президент.