Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні - ЗМІ

Командування Північноатлантичного альянсу НАТО провело секретну нараду з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні, передає The Guardian.

За даними видання, зустріч відбулася 11 днів тому. Крім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі і начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

Мета п'ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти переглянути військову стратегію України, зазначає Guardian.

"Головним питанням порядку денного було, що робити із зупиненим прогресом контрнаступу України, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року", - йдеться в матеріалі видання.

Також видання зазначає, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ помітно змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку і виході до Азовського моря.