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20:16 26.08.2023

Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні - ЗМІ

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Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні - ЗМІ

Командування Північноатлантичного альянсу НАТО провело секретну нараду з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні, передає The Guardian.

За даними видання, зустріч відбулася 11 днів тому. Крім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі і начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

Мета п'ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти переглянути військову стратегію України, зазначає Guardian.

"Головним питанням порядку денного було, що робити із зупиненим прогресом контрнаступу України, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року", - йдеться в матеріалі видання.

Також видання зазначає, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ помітно змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку і виході до Азовського моря.

 

 

 

Теги: #нато #нарада #залужний

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