В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

Автобус з українськими туристами зіткнувся з польською вантажівкою в п'ятницю ввечері на автомагістралі в напрямку Трієста в Італії, постраждали 14 осіб, повідомляє агентство АNSA.

"Чотири людини дістали серйозних травм, ще десятеро перебувають у важкому, але не небезпечному для життя стані внаслідок страшного зіткнення, яке сталося сьогодні ввечері (у п'ятницю - ІФ-У) о 19:30 на трисмуговій ділянці автостради A4 між Сан-Джорджіо-ді-Ногаро і Латізаною (Удіне) в напрямку Трієста. В автобусі, який зіткнувся з польським рефрижератором, що перевозив овочі та фрукти, перебували українські туристи, які поверталися у свою країну", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті агентства.

Зазначається, що близько 30 пасажирів змогли самостійно вибратися з автобуса, проте водій і шестеро людей, серед яких дитина, були затиснуті в пошкоджених металевих листах транспортного засобу.

Рятувальники насамперед звільнили чотирьох найтяжче постраждалих, їх передали двом медичним бригадам, які прибули гелікоптером.

Постраждалих терміново доправили до лікарень, стан кількох із них оцінюють як критичний. Ще кілька десятків людей дістали травм, але їхньому життю нічого не загрожує.