Події

11:14 26.08.2023

Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

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Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком.

"Зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 Андрієм Шевченком. На фото футболка, яку підписали гравці благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся в Лондоні 5 серпня й об’єднав топових зірок світового футболу. Кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який окупанти зруйнували в березні 2022 року", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Президент подякував кожному, хто розвиває платформу UNITED24 і долучається до допомоги українцям.

Теги: #шевченко #зеленський #united24

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