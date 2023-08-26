Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком.

"Зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 Андрієм Шевченком. На фото футболка, яку підписали гравці благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся в Лондоні 5 серпня й об’єднав топових зірок світового футболу. Кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який окупанти зруйнували в березні 2022 року", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Президент подякував кожному, хто розвиває платформу UNITED24 і долучається до допомоги українцям.