У ніч на суботу та вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини

Уночі та вранці російські окупанти здійснили три обстріли прикордоння області, пролунав 21 вибух, ворожого вогню зазнали Середино-Будська та Хотинська громади, повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) в суботу вранці в телеграмі.

Зокрема, по Середино-Будській окупанти вели обстріл із АГС (4 вибухи), а в Хотинській противник здійснив мінометний обстріл (16 вибухів) і скинув із БПЛА ВОГ (1 вибух).

"Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.