Події

08:00 26.08.2023

За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

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За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 74 обстріли Херсонської області з різного озброєння, зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, на територію птахофабрики й інші об'єкти, унаслідок атак одна особа зазнала поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у суботу вранці.

Загалом ворог випустив 377 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. При цьому по місту Херсон припало 36 снарядів.

За словами Прокудіна, росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема "об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики в Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства в Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзалу в Херсоні".

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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