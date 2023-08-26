За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 74 обстріли Херсонської області з різного озброєння, зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, на територію птахофабрики й інші об'єкти, унаслідок атак одна особа зазнала поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у суботу вранці.

Загалом ворог випустив 377 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. При цьому по місту Херсон припало 36 снарядів.

За словами Прокудіна, росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема "об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики в Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства в Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзалу в Херсоні".