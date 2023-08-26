Події

03:57 26.08.2023

За добу ворог 19 разів обстріляв шість громад Сумщини – ОВА

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За добу ворог 19 разів обстріляв шість громад Сумщини – ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області, пролунало 164 вибухи, попередньо без жертв і руйнувань цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

Зокрема, обстріляли Есманську, Хотинську, Шалигінську, Білопільську, Середино-Будську, Краснопільську громади.

За Есманською громадою здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух), Шалигінська зазнала обстрілу з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи), на Хотинську громаду росіяни скинули з БпЛА ВОГ (1 вибух), здійснили обстріл з танка (5 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

Територію Білопільської громади окупанти обстріляли з мінометів (10 вибухів), з АГС (5 вибухів) і танка (6 вибухів).

На територію Середино-Будської громади ворог скинув 9 мін.

По Краснопільській громаді ворог вів мінометні обстріли (27 вибухів) та атакував з АГС (15 вибухів).

 

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/19044

Теги: #україна #обстріли #сумська

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