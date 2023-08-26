Кулеба про переговори з РФ: ми бачили, як Пригожин намагався домовлятися, це урок про цінність переговорів із Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість переговорів між Україною та РФ, нагадав про те, що кілька днів тому сталося з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Нещодавно ми бачили, як пан Пригожин, старий друг президента Путіна, намагався домовитися про перемир'я між собою та Путіним та про "врегулювання конфлікту". І вони сіли за стіл переговорів. Це показали по телебаченню, а потім бац, і пана Пригожина, схоже, більше не існує. Я думаю, що це урок, це спільний урок щодо цінності переговорів з Путіним", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві у п'ятницю.

Водночас за словами міністра, Україна вітає спроби країн, які поважають принципову українську позицію та цілісність країни, проводити переговори з РФ.

"Але це стосується, звичайно, антагоністичних випадків, чи не так? І ті країни, які можуть говорити з Росією при повній повазі до принципової позиції України та територіальної цілісності України, ми вітаємо цю спробу поговорити з росіянами і змусити їх дійти висновку, що ця війна не має для них світлого кінця, і вони повинні покласти цьому кінець якнайшвидше і відновити справедливий і міцний світ. У цьому сенсі, у цьому контексті ми, звичайно, цінуємо зусилля, зроблені Турецькою Республікою", - заявив Кулеба.

Зокрема, глава МЗС зазначив, що з початком масштабного вторгнення РФ в Україну багато країн висловили готовність зіграти свою роль у припиненні війни, але "дуже небагатьом вдалося зробити хоч щось", тоді як Туреччина змогла досягти значного успіху.

"І ми високо оцінюємо ефективність турецької дипломатії у цій сфері", - сказав Кулеба.