Події

00:36 26.08.2023

Кулеба про переговори з РФ: ми бачили, як Пригожин намагався домовлятися, це урок про цінність переговорів із Путіним

2 хв читати
Кулеба про переговори з РФ: ми бачили, як Пригожин намагався домовлятися, це урок про цінність переговорів із Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість переговорів між Україною та РФ, нагадав про те, що кілька днів тому сталося з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
"Нещодавно ми бачили, як пан Пригожин, старий друг президента Путіна, намагався домовитися про перемир'я між собою та Путіним та про "врегулювання конфлікту". І вони сіли за стіл переговорів. Це показали по телебаченню, а потім бац, і пана Пригожина, схоже, більше не існує. Я думаю, що це урок, це спільний урок щодо цінності переговорів з Путіним", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві у п'ятницю.
Водночас за словами міністра, Україна вітає спроби країн, які поважають принципову українську позицію та цілісність країни, проводити переговори з РФ.
"Але це стосується, звичайно, антагоністичних випадків, чи не так? І ті країни, які можуть говорити з Росією при повній повазі до принципової позиції України та територіальної цілісності України, ми вітаємо цю спробу поговорити з росіянами і змусити їх дійти висновку, що ця війна не має для них світлого кінця, і вони повинні покласти цьому кінець якнайшвидше і відновити справедливий і міцний світ. У цьому сенсі, у цьому контексті ми, звичайно, цінуємо зусилля, зроблені Турецькою Республікою", - заявив Кулеба.
Зокрема, глава МЗС зазначив, що з початком масштабного вторгнення РФ в Україну багато країн висловили готовність зіграти свою роль у припиненні війни, але "дуже небагатьом вдалося зробити хоч щось", тоді як Туреччина змогла досягти значного успіху.
"І ми високо оцінюємо ефективність турецької дипломатії у цій сфері", - сказав Кулеба.

Теги: #рф #україна #переговори #думка #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:52 26.08.2023
Загроза застосування балістичного озброєння у семи областях України – ПС ЗСУ

Загроза застосування балістичного озброєння у семи областях України – ПС ЗСУ

00:16 26.08.2023
Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

23:48 25.08.2023
Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

23:13 25.08.2023
Україна та Туреччина мають спільний підхід з "Чорноморської зернової ініціативи": докладаємо всіх зусиль для відновлення її функціонування - Кулеба

Україна та Туреччина мають спільний підхід з "Чорноморської зернової ініціативи": докладаємо всіх зусиль для відновлення її функціонування - Кулеба

22:41 25.08.2023
ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

19:32 25.08.2023
На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

12:55 25.08.2023
Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR94 млн

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR94 млн

10:49 25.08.2023
Heineken іде з РФ, продає активи в РФ лише за EUR1 без опції зворотного викупу

Heineken іде з РФ, продає активи в РФ лише за EUR1 без опції зворотного викупу

08:39 25.08.2023
Байден і Зеленський обговорили можливості прискорення поставок Україні F-16

Байден і Зеленський обговорили можливості прискорення поставок Україні F-16

05:45 25.08.2023
ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони РФ у Запорізькій області - ISW

ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони РФ у Запорізькій області - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

Сирський: Під час робочої поїздки на куп'янський і лиманський напрямки було вжито заходів для посилення нашої оборони

Міноборони готує позови через твердження у ЗМІ про нібито підміну зимової військової форми літньою

ОСТАННЄ

З початку пожеж у Греції було затримано 79 підозрюваних у підпалах

Резніков готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Якщо ні - депутатка Радіна має піти з парламенту, а журналіст Ткач - із журналістики

ПриватБанк ініціював розслідування розширення кредитного ліміту військового, який перебуває в полоні, і відкликав позов про стягнення з нього 250 тис. грн

У результаті ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

У Мін'юсті назвали популярні імена для новонароджених у І півріччі 2023 року

Ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район у п'ятницю

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після сходження з рейок вантажного вагона на Полтавщині

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА